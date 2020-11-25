Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM В Свердловской области сформируют единый кол-центр для звонящих в больницы или скорую помощь. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

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По словам чиновника, власти проанализировали практику других регионов и решили реализовать схожее решение на Среднем Урале. Техническая возможность для создания кол-центра есть.

«К концу следующей недели попробуем запустить его в тестовом режиме», — сказал Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на проблему с невозможностью дозвониться в скорую или больницы Свердловской области жаловалось множество жителей. Позже ситуацию смогли разрешить: в Екатеринбурге удалось в 20 раз снизить количество недозвонов на номер скорой.

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