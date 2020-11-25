Джакарта, , 12:55 — REGNUM В Индонезии зафиксировали рекордное увеличение числа ежедневных случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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Согласно данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране было выявлено 5534 носителя коронавируса.

Издание отмечает, что это самый высокий прирост новых случаев с тех пор, как президент Индонезии Джоко Видодо объявил о первом случае заражения SARS-CoV-2 2 марта 2020 года.

Таким образом, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 511 836 носителей SARS-CoV-2. Эпидемия унесла жизни 16 225 человек в Индонезии.

Напомним, 13 ноября 2020 года в Индонезии подтвердили рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2, а именно 5444 случая.

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