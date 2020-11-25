Тбилиси, , 12:58 — REGNUM Грузинская феминистическая организация «Женское движение» обратилась к властям с призывом внести поправки в Уголовный кодекс Грузии и расширить понятие «изнасилование». Обращение было опубликовано 25 ноября на странице организации в соцсети Facebook по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

В обращении говорится, что, несмотря на ряд изменений в грузинском законодательстве, сексуальное насилие в стране якобы часто остается безнаказанным. Активистки отметили, что закон признает изнасилованием случаи, когда было применено насилие или угрозы, тогда как в ряде стран преступлением считается отсутствие согласия жертвы.

«Движение считает, что согласие следует определять, как свободное, добровольное и искреннее, а его отсутствие должно подтверждаться путем изучения контекста и учета окружающих обстоятельств», — говорится в обращении.

Стоит отметить, что в Уголовном кодексе Грузии с конца 2018 года ужесточено наказание за преступления в отношении членов семьи. По данным статистики, в стране с тех пор не уменьшилось количества правонарушений, связанных с насилием в отношении женщин.