Москва, , 12:48 — REGNUM Принятые в ряде регионов меры, связанные с пандемией коронавируса, дают свои результаты в виде сокращения динамики распространения вируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Принимаются определенные меры, меры точечные, не связанные с полным закрытием, не связанные с локдауном. Эти меры в определенных регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии там сокращается. В других регионах динамика разнонаправленная, скажем так, где-то падает интенсивность, где-то продолжает расти», — сказал Песков.

По его словам, в этой реальности людям необходимо жить и она заставляет власти регионов работать 24 часа в сутки.

Песков напомнил о федеральном плане по противодействию коронавирусу, а также о работе губернаторов, что не позволяет случиться коллапсу здравоохранения и устранить региональные проблемы.