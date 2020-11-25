Москва, , 12:46 — REGNUM Коронавирус нового типа, так же как и грипп, может стать сезонным заболеванием. Об этом сегодня, 25 ноября, на пресс-конференции заявил заведующий отделом общей вирусологии научного центра имени Чумакова РАН Георгий Игнатьев.

Он отметил, что вирус с течением времени изменяется.

«Если дальше это изменение продолжится, то вполне вероятно, что мы столкнемся с коронавирусом в той же ситуации, как мы сталкиваемся с гриппом», — добавил Игнатьев, слова которого приводит «Интерфакс».

Поэтому, добавил вирусолог, от коронавируса придётся прививаться ежегодно, как и при гриппе.

При этом он отметил преимущества вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова. Как пояснил Игнатьев, если штамм поменяется, то специалисты точно также смогут поменять штамм при производстве вакцины на более актуальный и сделать новый препарат.

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«Да, скорее всего, это будет сезонная вакцинация», — подчеркнул вирусолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о вероятности того, что коронавирус SARS-CoV-2 приобретёт сезонный характер, заявляла главный санитарный врач РФ Анна Попова. Она подчеркнула, что, судя характеру его распространения, вирус «будет, скорее всего, приходить каждый год», при этом вспышки заболевания будут наблюдаться в холодное время суток.