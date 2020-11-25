Владикавказ, , 12:45 — REGNUM Северной Осетии предоставили из федерального бюджета еще 26 млн рублей на закупку лекарственных средств для лечения пациентов с коронавирусом. В настоящее время препараты уже начали поступать в республику, сообщили 25 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения РСО-Алании.

Лекарства пациентам, проходящим лечение амбулаторно, развозят сотрудники поликлиник, помощь им в этом оказывают волонтеры, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года Северная Осетия получила 250 млн рублей на решение вопросов в сфере здравоохранения, в том числе на создание новых коек в госпиталях для лечения пациентов с коронавирусом, на оснащение медорганизаций необходимой техникой, на закупку средств индивидуальной защиты.

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