Омск, , 12:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 237 носителей коронавируса, за весь период —21 354. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 ноября в областном оперштабе.

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Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 составляет 16,9%. Выздоровели ещё 112 человек. За весь период в регионе вылечились 14 337 пациентов.

За прошедшие сутки в Омской области скончались еще девять пациентов с коронавирусом. За весь период в регионе жертвами COVID-19 стали 590 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 ноября, оперативный штаб Омской области известил о семи жертвах коронавируса.

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