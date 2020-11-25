Москва, , 12:43 — REGNUM Меры безопасности, принимаемые в рамках эпидемиологической безопасности, позволяют президенту РФ Владимиру Путину передвигаться по России в активном режиме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам», — сказал Песков.

По его словам, глава государства активно этим пользуется, возвращаясь в «более активный» график поездок по регионам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Владимир Путин посетит город Саров Нижегородской области.