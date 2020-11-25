Архангельск, , 12:42 — REGNUM Арбитражный суд Архангельской области оштрафовал две сети аптек за нехватку медикаментов.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, дефицит противовирусных препаратов был выявлен в аптеках Виноградовского района

«В трех аптечных организациях района в период пандемии не обеспечено наличие жаропонижающих, противовирусных препаратов, включенных в минимальный ассортимент лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Решениями Арбитражного суда крупная сеть аптек ГУП АО «Фармация» и ООО «Фармомед» и привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ОНФ выявил нехватку противовирусных препаратов в аптеках Коми.