Москва, , 12:41 — REGNUM Для настоящего периода характерен тот факт, что каждый год российские банки снижают процентные ставки по кредитам, а в 2020 году они достигли самых рекордно низких показателей за последние несколько лет, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«Для граждан, которые приобретали жилье по ипотеке в предыдущие годы по более высоким ставкам, составляющим в среднем 8−10% и более, выгоднее досрочно закрывать ипотеку, оплачивая суммы больше, чем фиксированные по договору платежи, сокращая тем самым начисляемые проценты и облегчая свою финансовую нагрузку.

Пользуясь снижением процентных ставок на ипотечном рынке, многие заемщики также обращаются в банки, предлагающие рефинансирование, и снижают проценты банка по договору.

Для досрочного погашения ипотечных кредитов могут использоваться средства материнского капитала, различные субсидии и господдержка.

С учетом понижения процентных ставок по депозитным вкладам, на которых могли храниться финансовые сбережения граждан, в том числе и для будущих ипотечных плановых платежей, сохранять их стало невыгодно. Проще и логичнее сократить переплату по кредиту (если его ставка выше), внеся досрочный ипотечный платеж.

В условиях снижения реального роста доходов населения, цифры о досрочном погашении ипотечных кредитов за последний квартал в 0,5 трлн рублей выглядят довольно оптимистичною.

Это свидетельствует о том, что несмотря на возможное снижение уровня личного бытового комфорта, люди стремятся поскорее закрыть в первую очередь свои долги и обязательства», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в III квартале 2020 года жители России досрочно погасили рекордное количество ипотечных кредитов. Заемщики закрыли кредиты более чем на 0,5 трлн рублей

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