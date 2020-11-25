Ставрополь, , 12:37 — REGNUM Глава территориального отдела администрации Советского городского округа Ставропольского края, который подделал документы и переложил вину по административному делу на своего заместителя, предстанет перед судом. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, ранее чиновник решил уклониться от ответственности по делу об административном правонарушении. Для этого он поручил подчиненным изготовить приказ о возложении обязанностей на своего заместителя «задним числом».

Затем обвиняемый представил этот липовый приказ в качестве доказательства по делу. Это позволило ему избежать наказания, а к ответственности был привлечен его невиновный заместитель.

Однако вскоре о махинациях главы территориального отдела администрации горокруга стало известно прокуратуре, и по инициативе надзорного органа незаконное постановление суда отменено. Чиновника оштрафовали, а также завели на него уголовное дело, которое в настоящее время направлено для рассмотрения в Советский районный суд Ставрополья.