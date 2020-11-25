Роквилл, США, , 12:35 — REGNUM Состоялся релиз обновления «Стальной рассвет» для игры Fallout 76. Об этом сообщалось 24 ноября на официальном сайте проекта.

Изначально обновление должно было выйти только 1 декабря 2020 года, однако разработчики решили перенести релиз на неделю. По их словам, «Стальной рассвет» уже полностью готов и нет никакой необходимости заставлять геймеров дополнительно ждать.

Напомним, обновление «Стальной рассвет» добавит в игру Fallout 76 Братство Стали и новую сюжетную линию этой фракции. Помимо этого, геймеры получат доступ к новому оружию, броне и возможности создать свой подземный бункер.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Baldur's Gate 3 внесут изменения в сюжет игры