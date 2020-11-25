Брюссель, , 12:30 — REGNUM Новое обновление для Baldur's Gate 3 внесёт изменения в сюжетную линию игры. Об этом сообщалось 24 ноября на странице проекта в Steam.

Разработчики заявили, что текущие сохранения геймеров будут несовместимы с новой версией сюжета. Однако при желании игроки смогут продолжить играть в версию Baldur's Gate 3 до обновления — её нужно будет активировать в свойствах проекта в Steam.

Напомним, Baldur's Gate 3 — это ролевая игра, разработкой которой занимается бельгийская студия Larian. Сейчас проект находится на стадии «раннего доступа», а геймерам доступен только первый сюжетный акт.

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