Москва, , 12:29 — REGNUM Тема погашения ипотечных кредитов населением всегда находится в центре внимания СМИ, Банка России и многих аналитических агентств. По сути, самочувствие банков и заемщиков в этом сегменте отражает общую картину на рынке кредитования частных лиц, оказывает непосредственное влияние на банковский сектор, оценки риск-менеджеров, девеломпент и в целом на качество жизни населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Для объективности и справедливой оценки ситуации на рынке по итогам III квартала 2020 года стоит отметить, что абсолютное количество ипотечных заемщиков прошли се утомительные процедуры оценки банками-кредиторами. Вместе с финансовой грамотностью у граждан значительно выросла и финансовая культура, и ответственность.

Банковские кредиты сегодня активно рефинансируются. Кому повезет, пользуется государственными субсидиями. Вторая волна бессовестного и необоснованного ослабления рубля пришлась как раз на разгар третьего квартала.

Многие российские граждане просто выиграли за счет снятия с депозитов долларов и евро и после конвертации в рубли смогли свободнее рассчитываться по рублевым кредитам.

За 10 месяцев 2020 года российские граждане сняли из валютных вкладов около $9 млрд. Для многих заемщиков именно выгодный курс оказал помощь в погашении кредитов.

Ставки ипотечного кредитования в банках по-прежнему превышают ключевую в 2−3 раза. Грабеж населения продолжается, каждый выкручивается как может», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавирусной инфекции подстегнула жителей России к досрочному погашению ранее взятых ипотечных займов.

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