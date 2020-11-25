Токио, , 12:26 — REGNUM В игру Monster Hunter World: Iceborne добавят главную героиню будущей экранизации в исполнении Милы Йовович. Об этом сообщалось 24 ноября на официальном YouTube-канале проекта.

Героиня по имени Артемида появится в игре уже 4 декабря 2020 года. Ей будет посвящено отдельное сюжетное задание, в котором геймерам предстоит одолеть Черную Диаблос.

Напомним, премьера фильма Monster Hunter состоится 14 января 2021 года. Главные роли в картине исполнили Мила Йовович, Тони Джаа и Рон Перлман.

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