Казань, , 13:56 — REGNUM В Татарии управление Роспотребнадзора не препятствует посещению елок и ледяных горок в новогоднюю ночь. О том, что риск заразиться вирусными заболеваниями на свежем воздухе мал, сообщила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

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«На улице передача вируса практически сходит на нет, поскольку это открытое пространство. Поэтому в новогоднюю ночь никаких ограничений по поводу посещения открытых пространств, елок, ледяных городков нет», — подчеркнула она.

Мало того, времяпрепровождения на свежем воздухе даже рекомендовано, уточнила Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии для принятия решения о введении новых ограничительных мер на новогодние праздники решающую роль будет играть уровень заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

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