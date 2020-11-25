Мурманск, , 12:26 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки выявили 280 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них — 129 — в областном центре.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, в лидерах по суточному приросту также Кандалакшский район (+54), Североморск (+30) и Мончегорск (+25).

Число летальных исходов пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 452 — за сутки в Заполярье скончались еще семь человек.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выросло до 26 025.