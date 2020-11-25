Джакарта, , 12:21 — REGNUM Следователи управления по киберпреступности национальной полиции Индонезии задержали 17 из 104 подозреваемых в распространении дезинформации о COVID-19, сообщает Antara.

Данные взяты из отчета отдела по уголовным преступлениям с 30 января по 24 ноября 2020 года.

Известно также, что больше всего случаев мистификации выявлено в Джакарте и Восточной Яве.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейское управление Западной Джакарты отметило, что 80% нарушителей масочного режима — это молодые люди.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число молодых нарушителей масочного режима в Индонезии

Читайте развитие сюжета: В Индонезии побит суточный рекорд по COVID-19