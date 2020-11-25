Остин, США, , 12:21 — REGNUM Игру Remnant: From the Ashes и DLC (дополнения) к ней купили больше 2,7 млн человек. Об этом сообщалось 24 ноября на странице компании Perfect World в Twitter.

https://twitter.com/PerfectWorld/status/1331306452888162304

Разработчики также выпустили новый трейлер проекта с отзывами прессы. В нём показаны геймплейные фрагменты Remnant: From the Ashes с оценками авторитетных изданий и цитатами из их рецензий.

Напомним, Remnant: From the Ashes — это экшен с видом от третьего лица, разработанный студией Gunfire Games. За высокую сложность и мрачную визуальную стилистику его часто сравнивают с играми серии Dark Souls.

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