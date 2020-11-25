Екатеринбург, , 12:20 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали ещё 10 летальных случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 24 ноября 2020 года в области скончались от COVID-19 девять пациентов, 23 ноября — 10.

Теперь в регионе подтверждено 980 смертей от новой коронавирусной инфекцией. В России умерли уже 37 538 человек, заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 44 384 случая заражения коронавирусом.

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