Тбилиси, , 12:19 — REGNUM Независимый профсоюз машинистов Тбилисского метрополитена призвал сократить время работы столичного метро, а также принять ряд других мер для защиты сотрудников от коронавируса, чтобы не пришлось останавливать работу предприятия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

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Сообщается, что коронавирусом инфицированы многие сотрудники метро, кроме того, часть работников находится в самоизоляции после контакта с носителями SARS-CoV-2. В сложившейся ситуации общественники обвиняют руководство транспортной компании, которое якобы не предприняло всех необходимых мер для защиты своих подчиненных.

В профсоюзе призвали открывать станции метро с 7:00 и закрывать в 21:00. Также предлагается увеличить интервалы между поездами. Таким образом предлагается сократить потребность в машинистах.

«Мы понимаем, что это может вызвать некоторый дискомфорт у пассажиров, но это явно лучше, чем полное прекращение работы метро», — говорится в сообщении.

Кроме того, в профсоюзе предложили выводить машинистов на работы «вахтами» по десять дней. Таким образом, как утверждается, можно сократить риски заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по данным на 25 ноября, выявили 114 889 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе 3071 случай — в течение последних суток.

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