Флоренция, Италия, , 12:14 — REGNUM В сети появился новый трейлер психологического хоррора Martha is Dead. Его опубликовали 24 ноября на YouTube-канале издательства Wired Produsctions.

В ролике сообщается, что Martha is Dead выйдет на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Ранее разработчики заявляли, что релиз ожидается только на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.

Напомним, Martha is Dead — это психологический ужастик от итальянских разработчиков из студии LKA. В нём геймеры возьмут на себя управление девушкой, расследующей таинственную смерть своей сестры-близнеца.

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