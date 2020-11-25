Киев, , 12:22 — REGNUM С начала пандемии коронавируса на Украине из медучреждений уволились примерно 34 тыс. медиков. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире украинского «Пятого канала».

«Я не владею на эту минуту точной информацией о количестве тех, кто уволился, но это около 34 тысяч», — рассказал он.

Министр уточнил, что увольнение не говорит об уходе из профессии — некоторые из уволившихся просто перешли в другие больницы, однако более точную информацию можно будет получить после завершения года.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 13 882 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, госпитализированы 1818 человек.

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