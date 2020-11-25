Москва, , 12:13 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлены эпизоды задержания членов ячейки радикальной исламистской организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовившие в Московской области теракт, обнародовал 25 ноября Центр общественных связей ФСБ России.

В видеоролике продолжительностью около 1,5 минуты представлены кадры задержания подозреваемых и обысков в местах их проживания. Также в ходе одного из задержаний оперативники ФСБ задают вопрос одному из задержанных, что находится в обнаруженном ими пакете. Мужчина отвечает, что это бомба. После этого взрывное устройство обезвреживают с помощью робота-сапера.

Запись включает кадры четырёх задержаний участников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в квартирах, где они проживали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракты в Московском регионе с использованием самодельного взрывного устройства.