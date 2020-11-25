Саратов, , 13:56 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 212 человек. За минувшие сутки летальные исходы произошли еще с четырьмя инфицированными пациентками. Об этом 25 ноября сообщает облминздрав.

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Возраст новых жертв коварного заболевания — 57, 73, 75 и 77 лет. Трое пациенток проходили лечение в стационаре, а 73-летняя женщина — на дому. Несмотря на усилия врачей, спасти больных не удалось. Кроме того, женщины имели несколько сопутствующих патологий, осложнявших их лечение.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 25 ноября у 25 917 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили у 245 жителей региона. Минувшим днем заболели 240 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 21 766 человек, за сутки — 628 пациентов.

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