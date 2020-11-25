Томск, , 11:59 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусом. У 80 из них заболевания протекает бессимптомно, у остальных выявлены признаки ОРВИ и пневмонии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за всё время эпидемии в области достигло 17 454. Из них 12 187 к настоящему времени выздоровели, в том числе 253 за последние сутки.

«В целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования», — добавили в правительстве.

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