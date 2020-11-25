Москва, , 11:55 — REGNUM Большинство жителей России, скорее всего, будут против ограничений на продажу алкоголя 1 и 2 января. Люди живут в свободной стране, а спиртное, особенно в Новый год, это дружеское общение и хорошее настроение, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«От плохого настроения, стрессов и прочего вреда здоровью больше, чем от употребления спиртного. Особенно учитывая, что в этом году практически все жители России остались без традиционной новогодней ёлки и корпоративов, ночные клубы и ресторации будут закрыты.

Если кто-то злоупотребляет спиртным, это его выбор. Так сказать, естественный отбор. Государство не нянька, которая носится с гражданами, как с малыми детьми.

Кстати, потребление на душу населения алкоголя в России соответствует среднеевропейскому уровню. Однако этот год особенный — пандемия коронавируса, нагрузка на систему здравоохранения сильно выросла. Может быть, и стоит войти в положение врачей и поддержать данную инициативу.

Перед Новым годом цены на спиртное традиционно растут. 31 декабря иногда наценка достигает 25%. Стоить купить соответствующий запас заранее, чтобы не переплачивать.

Российское вино постепенно замещает на полках магазинов испанское и итальянское той же ценовой категории, и по качеству оно не хуже», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.

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