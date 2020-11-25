Махачкала, , 11:54 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:30 25 ноября, достигло 910, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в республике, как и днем ранее, умерли девять человек с подтвержденным диагнозом.

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Накануне в Дагестане выявили 101 носителя коронавируса, а всего с начала пандемии зафиксировано более 18,4 тыс. случаев заражения. Выздоровели в республике, по официальным данным, свыше 16,6 тыс. человек (+112 за сутки), или почти 90,2% инфицированных.

Сегодня также стало известно, что врио главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. По данным пресс-службы администрации главы и правительства республики, руководитель региона чувствует себя хорошо и продолжит работу в удаленном режиме.

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