Оренбург, , 11:52 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 25 ноября, выявлено 185 носителей коронавируса. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, суточный показатель второй день подряд держится на одном уровне.

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С конца марта в регионе зафиксировано 22 255 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 оправились 19 139 пациентов, в том числе 146 — за последние сутки. Жертвой заболевания стали 192 человека, за последние сутки зарегистрировано четыре смерти.

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