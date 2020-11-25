Туран, , 11:51 — REGNUM В тувинском городе Туран появится первый в республике мужской монастырь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кызыльской епархии Русской православной церкви, в настоящее время идут работы по благоустройству источника, который будет освящен в честь Владимирской иконы Божией Матери.

«Ранее место было очищено от ила и мусора, а сейчас идут строительные работы. На источнике будет построена часовня, из которой люди смогут набирать святую воду. Также будет возможность спускаться в саму купель», — отметили в епархии.

При этом отмечается, в настоящее время братия испытывает материальную нужду, в связи с чем желающих призвали поддержать первую монашескую обитель в Туве.

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