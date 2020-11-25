Красноярск, , 11:51 — REGNUM В Красноярском крае, по данным оперативного штаба на сегодня, 25 ноября, за минувшие сутки выявлено 333 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 334 пациента, 21 человек скончался. За все время в регионе выявлено 34 560 случаев заражения коронавирусом, 27 тысяч пациентов выздоровели, 1 тыс. человек скончались. По данным регионального управления Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 1%.Случаи заражения регистрировались во всех территориях края.