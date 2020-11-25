Красноярск, 25 ноября 2020, 11:51 — REGNUM В Красноярском крае, по данным оперативного штаба на сегодня, 25 ноября, за минувшие сутки выявлено 333 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 334 пациента, 21 человек скончался. За все время в регионе выявлено 34 560 случаев заражения коронавирусом, 27 тысяч пациентов выздоровели, 1 тыс. человек скончались. По данным регионального управления Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 1%.Случаи заражения регистрировались во всех территориях края.
«Коронавирус и режим самоизоляции в России»
За сутки в Красноярском крае скончался 21 пациент с коронавирусом
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.