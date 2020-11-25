Нур-Султан, , 11:51 — REGNUM Министерство национальной экономики Казахстана не ожидает изменения тарифов на услуги ЖКХ для населения в 2021 году. Об этом заявил глава комитета по регулированию естественных монополий Асан Дарбаев на брифинге.

По его словам, министерство проводит работу со всеми предприятиями, которые планируют повысить тарифы. В частности, повышается прозрачность тарифообразования, сокращаются затраты по тарифным сметам, сдерживается рост тариф для населения.

Напомним, в апреле и мае граждане Казахстана из социально уязвимых слоев населения, живущие в арендуемом жилье, получили 15 тыс. тенге ($35 по курсу на 2 мая) на коммунальные услуги.

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