Москва, , 11:48 — REGNUM Москвичи считают жителей Подмосковья виновниками транспортных проблем столицы. Такой вывод следует из результатов исследований, которые 25 ноября озвучил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на онлайн-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные социологического опроса свидетельствуют, что большинство респондентов в качестве решения проблем с транспортной ситуацией в Москве назвали создание рабочих мест в области. За это высказались 49% опрошенных.

Второй по популярностью мерой москвичи выбрали строительство дорог и развязок — 38,6%. Замыкает тройку лидеров строительство станций и второго кольца метро — 34%.