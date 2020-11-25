Курск, , 11:45 — REGNUM В Курской области 25 ноября зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 14 тыс. 492 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 11 тыс. 568 пациентов, в том числе 285 — за последние сутки. Скончались 183 человека. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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