Самара, , 11:47 — REGNUM 240 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области выявлено 21 115 случаев заражения коронавирусом. При этом в минувшие сутки в области скончались семь пациентов с COVID-19.

44-летний мужчина страдал заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 76-летний мужчина и 74-летняя, 73-летняя и 92-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 71-летняя женщина и 70-летний мужчина страдали онкологическим заболеванием. Всего в регионе скончалось 396 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с этой инфекцией 18 978 человек, в том числе 183 человека в минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 24 ноября в регионе было выявлено 237 случаев заражения корнавирусом.

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