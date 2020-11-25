Москва, , 11:37 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма.

По словам Хамзаева, новогодние праздники часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в скорую помощь. Кроме того, считает он, системы здравоохранения в регионах и так испытывают повышенную нагрузку из-за коронавируса.

«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории РФ в период 1—2 января», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.

Кроме того, он предложил в пяти регионах страны провести эксперимент — разрешить продажу алкоголя исключительно в специализированных магазинах, которые будут находиться за пределами населённых пунктов. Пилотными площадками Хамзаев предложил выбрать те регионы, статистика в которых имеет повышенный «алкогольный градус».

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