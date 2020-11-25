Эльбрус, , 11:36 — REGNUM В Карачаево-Черкесии курорт «Домбай» готовится к открытию горонолыжного сезона. Старт будет дан завтра, 26 ноября. В этот день для гостей курорта откроются горнолыжные трассы для любителей катания на лыжах и учебные склоны для новичков, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Всего на курорте в настоящее время существуют шесть очередей канатно-кресельных дорог, а также гондольная, четырехкресельная и шестикресельная, маятниковая канатная дороги. Имеется также несколько бугельных подъемников. Трассы рассчитаны на разный уровень подготовки горнолыжников, в том числе «черные» трассы для экстремалов с узкими местами и перепадами высот.

Для туристов открыты пункты проката и кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные также откроется еще один горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии — «Архыз».

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