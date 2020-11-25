Москва, , 11:36 — REGNUM У крупных туроператоров акция Ростуризма программа кешбэка увеличила продажу туров по России в среднем на 40%, сообщили 25 ноября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В АТОР отметили, что несмотря на непростую эпидобстановку по коронавирусу растут, а не падают. Этому способствовала программа туристического кешбэка за продажи туров по России.

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Сама большая доля заявок с кешбэком на регионы Юга России, лидер — Краснодарский край. Продажи туров в Сочи выросли на 78%, в Крым на 82%. Упали на 64% продажи туров в Москву, в Санкт Петербург — на 40%, Золотое Кольцо — на 38%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 октября 2020 года начался второй этап программы туристического кешбэка.

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