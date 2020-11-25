Казань, , 13:55 — REGNUM До 1 января 2022 года в Татарии, как и по всей России, продлили введенные из-за COVID-19 санитарно-эпидемиологические требования. В их числе социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция. Об этом сообщила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

«Есть постановление об изменении санитарных правил, которое продлевает их действие до 1 января 2022 года. Масочный режим входит в эти правила», — отметила она.

Однако возможность отмены масочного режима при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации могут рассмотреть весной 2021 года, добавила представитель республиканского надзорного ведомства.

ИА REGNUM напоминает, за последние два месяца на принудительное исполнение к судебным приставам поступило более 17,8 тыс. штрафов, вынесенных за нарушение обеспечения санитарно-эпидемиологических мер и невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Судебными приставами с правонарушителей взыскано свыше 8,2 млн рублей. Административные штрафы вынесены за несоблюдение масочного режима, отсутствие перчаток, либо термического контроля и дезинфицирующих средств в организациях.

Читайте также: В Татарии взыскали более 8 млн рублей за нарушение санитарных требований