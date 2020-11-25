Нур-Султан, , 11:33 — REGNUM На индексацию социальных выплат в Казахстане в ближайшие пять лет планируется направить 3 трлн тенге ($7,1 млрд). Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев 25 ноября на XX съезде партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).

Глава государства представил предвыборную программу партии. Он отметил, что при проведении социальной политики будут усилены меры по поддержке нуждающихся граждан.

Токаев также остановился на предоставлении адресной помощи. Он добавил, что власти увеличат индексацию пенсий на два процента от уровня инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Нур-Султане проходит XX внеочередной съезд правящей партии «Нур Отан». Ранее первый президент Казахстана и глава партии Нурсултан Назарбаев заявил об окончании перезагрузки «Нур Отан».

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