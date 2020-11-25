Ставрополь, , 11:30 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье по факту ДТП, в котором пострадали двое сотрудников МВД. Подозреваемым проходит пенсионер, который не уступил дорогу полицейской машине, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

По данным следствия, утром 28 сентября текущего года 66-летний мужчина за рулем автомобиля «Жигули» ехал из Светлограда в сторону Буденновска. При повороте в село Сухая Буйвола он не уступил дорогу движущейся по встречной полосе «Приоре», которой управлял 28-летний участковый уполномоченный полиции отдела МВД по Петровскому городскому округу. В машине также находился его 31-летний коллега.

Пенсионеру инкриминируется нарушение правил дорожного движения. Отмечается, что полицейские в момент аварии находились при исполнении служебных обязанностей и ехали в отдел. В результате происшествия оба они получили тяжкий вред здоровью.