Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM В Свердловской области подтверждено ещё 388 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 24 ноября 2020 года в штабе докладывали о 384 носителях вируса. Всего в регионе зафиксировали 44 384 случая выявления коронавируса.

Вирус SARS-CoV-2 за минувшие сутки выявили у жителей Екатеринбурга (237 человек), Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Карпинска, Кировграда, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Среднеуральска, Серова, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области обследовали на коронавирус более 2,5 млн человек.

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