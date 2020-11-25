Севастополь, , 11:23 — REGNUM В Севастополе за сутки подтвердили 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 ноября в пресс-службе правительства города. Накануне сообщалось о 55 новых пациентах с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»По состоянию на утро 25 ноября зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19. Из них пять человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении», — уточнили в оперативном штабе.

За сутки также с выздоровлением выписаны 95 человек. Скончались три пациента — это двое мужчин в возрасте 69 лет и 85-летняя женщина.

За период пандемии в Севастополе подтверждено 4037 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3470 человек, скончались 109 пациентов. На 25 ноября в стационарах лечение проходят 205 пациентов с COVID-19, амбулаторно лечатся 227 человек.