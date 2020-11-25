Варшава, , 11:22 — REGNUM 30-летняя посетительница салона красоты в польском Гданьске скончалась во время процедуры флоатинга, проходившей в сенсорной кабине. Об этом сообщает Onet.pl.

«Женщина проходила процедуру в кабине сенсорной изоляции. Когда по окончании процедуры клиент не ответил на вызов службы поддержки, сотрудник салона пришла и открыла кабину. Там она обнаружила, что посетительница лежит без сознания», — сообщает Мариуш Душинский из районной прокуратуры Гданьска.

Сотрудники салона вызвали скорую помощь, однако реанимационные инструменты не дали эффекта. Врачи констатировали смерть посетительницы. Вызванная на место полиция исключила участие третьих лиц.

«Место происшествия осмотрели милиционеры, прокурор и судебно-медицинский эксперт. Тело женщины отправлено на вскрытие. Также были заказаны токсикологические исследования. Не исключено, что будет назначен эксперт, который выяснит, могло ли устройство привести к смерти женщины», — сказал представитель местной прокуратуры.

Причина смерти девушки будет объявлена в четверг 26 ноября. Салон красоты пока закрыт.

Сенсорная депривация (или «флоатинг») заключается в погружении человека в темную кабину, где он лежит в воде с большим количеством соли, что дает ему ощущение невесомости и полного расслабления мышц.