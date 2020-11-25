Пермь, , 11:22 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 ноября, зафиксирован летальный исход у 14 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. В 11 случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, в трех — сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Стоит отметить, с 20 ноября в регионе ежедневно фиксируют по 10−11 смертей от коронавирусной инфекции. По официальным данным, с конца марта в Прикамье скончались 896 человек, у которых был выявлен коронавирус: 562 пациента умерли от COVID-19, 334 — от сопутствующих заболеваний.

С конца марта в регионе выявлено 19 189 случаев заражения коронавирусом. Осенью произошел всплеск заболеваемости. С каждым днем суточный показатель выявляемых носителей коронавируса нарастает. На сегодняшний день в больницах лечение получают 2 003 человека, из них 123 подключены к аппаратам ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье выявлено ещё 299 носителей коронавируса