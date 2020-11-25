Всеволожск, Ленинградская область, , 11:29 — REGNUM В Ленинградской области запустили чат-бота в Telegram для помощи медикам в контроле состояния амбулаторных больных COVID-19. Об этом проекте рассказали в пресс-службе областной администрации.

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В настоящее время на амбулаторном наблюдении в Ленинградской области находится 4804 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Для помощи им в регионе применяются разные методики. Так, пациентов, которые лечатся на дому, ежедневно обзванивают студенты медвузов, волонтеры, а также сотрудники поликлиник после основной работы. А во Всеволожской клинической межрайонной больнице запустили центр консультативной помощи пациентам с COVID-19. Помимо специалистов опрос амбулаторных больных проводит также чат-бот в мессенджере Telegram.

«Ежедневно на смартфон пациента до 13:00 приходит напоминание о передаче данных. Ответы на вопросы бота занимают 5−7 минут. Система анализирует указанные симптомы и оценивает тяжесть течения заболевания», — рассказали в областной администрации.

Также при необходимости чат-бот выдает рекомендации по получению онлайн-консультации врача или вызову скорой медицинской помощи.

Напомним, в Ленобласти с начала пандемии заразились 15 908 человек, из них 10 336 выздоровели, 131 человек умер.

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