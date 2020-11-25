Ташкент, , 11:15 — REGNUM В Узбекистане создадут автоматизированную систему — единую базу данных геномной информации. Это следует из закона «О государственной геномной информации», который опубликован 25 ноября изданием «Народное слово».

Закон создан для регулирования отношений в области государственной геномной регистрации. Авторы документа руководствовались принципами конфиденциальности, гуманности и законности.

В частности, запрещается распространять сведения о геномной информации без разрешения человека. Вместе с тем эту информацию могут запрашивать следственные органы и суды.

Закон регламентирует порядок регистрации геномной информации, в том числе обязательной и добровольной, а также правила отбора, использования, хранения, передачи и уничтожения биологического материала.