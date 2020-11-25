Стокгольм, 25 ноября 2020, 11:18 — REGNUM Установка правительства Швеции полагаться на мнение Агентства общественного здравоохранения привела к бессмысленной потере многих жизней граждан, для которых заболевание COVID-19 стало в итоге смертельным. Об этом в эфире телеканала SVT заявил профессор экономики Ларс Калмфорс.
Сам профессор был одним из немногих, кто в начале пандемии коронавируса критиковал правительство за то, что оно не осмеливается принимать собственные решения, прислушиваясь к другим экспертам.
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