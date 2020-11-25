Москва, , 11:03 — REGNUM Закрытия фуд-кортов в торговых центрах в России можно будет избежать, если организовать их работу согласно регламенту, соблюдение которого будет обязательным. Документ был разработан Минпромторгом РФ. Письмо с предложениями по организации работы фуд-кортов в торговых центрах направлено российским регионам для ознакомления. Об этом со ссылкой на документ сообщает РБК.

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В письме отмечается, что чётко установленный регламент работы фуд-кортов в торговых центрах на время ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции может стать альтернативой введению ограничений.

Так, предлагается ввести ресторанный формат обслуживания посетителей, то есть у столиков. Либо предлагать посетителям выбирать еду и оплачивать заказы через электронное меню безналичным способом.

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Помимо этого, для каждого кафе на фуд-корте должны быть выделены отдельные посадочные зоны, расстояние между которыми должно быть не меньше полутора метров. Такая же дистанция должна быть и между посетителями, сидящими за разными столиками, пишет ТАСС. Кроме того, необходимо предусмотреть на каждого гостя фуд-корта не менее 4 кв. м, а в случае, если заполненность достигает этого порогового значения, доступ на фуд-корт должен быть приостановлен.

Также в фуд-кортах предлагается запретить проводить развлекательные и иные мероприятия. Обязательным требованием остаётся выполнение ранее предписанных санитарных требований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ограничительные меры коснулись фуд-кортовв Чувашии: им можно работать только под заказ или навынос. С 9 ноября Смольным в рамках усиления мер по борьбе с коронавирусной инфекцией предписал закрыться фуд-кортам в торговых центрах Санкт-Петербурга.