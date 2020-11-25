Москва, , 11:01 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, международного форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве», который проходит в онлайн-формате, сообщается на сайте Кремля.

Ранее по теме: Из-за коронавируса организаторы перенесли арктический форум в Москве

На форуме будут представлены основные направления председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021—2023 гг.

«Россия наращивает своё присутствие на Белом континенте. При этом мы нацелены на укрепление всестороннего международного сотрудничества и в Арктике, и в Антарктике», — подчеркнул Путин и пожелал участникам форума успешной работы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планируемый на 20 марта 2020 года международный форум «Дни Арктики и Антарктики в Москве» перенесли на осень.

Читайте также: В Москве отрылся федеральный форум «Дни Арктики»